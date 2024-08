Dove vedere le Olimpiadi in streaming o in tv per goderci i Giochi fino alla fine

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Mancano pochi giornidelledi Parigi 2024, ma sono ancora tantissimi gli appuntamenti da seguire. Dal salto in lungo con le finali di Mattia Furlani e Larissa Iapichino al salto in alto con - si spera - Gianmarco Tamberi,10 Km di nuoto con Gregorio Paltrinieri. E noi resteremo incollatitv, facendo zapping tra i tanti canali che raccontano i, per sostenere i nostri ragazzi e divertirci.ledi Parigi 2024 oggi ino in tv Certo, sarebbe bello essere fisicamente a Parigi, ma anche dal divano di casa è possibile vivere le emozioni deiolimpici in prima fila, con una full immersion giornalieraa domenica 11 agosto, da mattina a sera. Ecco come fare. La diretta completa su Discovery+ Warner Bros, con Discovery, è la titolare unica dei diritti tv delle