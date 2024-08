Donna uccisa a colpi di pistola in strada a Roma fermato il marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 agosto 2024) Questa mattina, 6 agosto, un dramma ha scosso la zona di Fonte Nuova, alle porte di. Unadi 74 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto, una Fiat Panda, in via Palombarese 222. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe statata fatalmente da almeno un colpo di.Leggi anche: Non ha notizie delle figlie e le rintraccia con un’app: trovate morte dal padre I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma per lanon c’era più nulla da fare. I carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo sono intervenuti subito dopo, mettendo in sicurezza l’area e avviando le prime indagini. Gli investigatori hannoildella vittima, anche lui di 74 anni, portandolo in caserma per ulteriori accertamenti. L’arma del delitto è stata sequestrata.