Da Di Serio a Elia ed Esposito Poi Soleri Falcinelli e Verde Tutti gli uomini di D’Angelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Giuseppe Di, Salvatore, Francesco Pio, Diego, Edoardoe Daniele. Mettiamoli giù così, semplicemente in ordine alfabetico, senza guardare curriculum, gol, presenze. Niente. Solo per non fare torto a nessuno. Il tecnico aquilotto Lucaha davvero, in questo campionato che approccia fin dall’inizio (la scorsa stagione era subentrato a Massimiliano Alvini alla quattordicesima di andata, nominato a metà novembre), grande possibilità di scelta. Spesso, durante i lunghi percorsi, come quelli della Serie B, ci sono vari momenti con cui confrontarsi: infortuni, cali di forma, questioni tecnico-tattiche e pure psicologiche. Ma avere a disposizione un carnet ampio in quel modo, potrà dare la possibilità al mister di giocarsi più carte. Sarà anche la possibilità per ogni pedina del reparto avanzato, di poter incidere anche a gara in corso.