Como Belotti | Arrivato con entusiasmo vogliamo mettere in difficoltà tutti

(Di martedì 6 agosto 2024) “Sonocon grande, questo club mi ha voluto fortemente e questo è stato uno dei fatti che mi ha spinto a voler venire qui. Mi sono sentito corteggiato, penso che per un calciatore è importante perché capisci che credono in te“. Così Andrea, nuovo attaccante del, parla ai microfoni di Sky Sport del suo arrivo nel club. “Tanti campioni? Quando vedi un club che vuole cresce e migliorare sempre di più ti dà l’idea che vogliono fare i fatti: Fabregas come allenatore può essere un punto a nostro favore, Varane, Moreno o Reina sono acquisti di spessore“. Infine, sulle ambizioni per la prossima stagione: “La nostra mentalità sarà quella di giocare ogni partita per vincere.in. Sarà dura perchè la Serie A è difficile, ma noidare filo da torcere e vincere il più possibile”.