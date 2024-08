Chiesa Inter nel 2025 o altrove ora? Offerto a una big d’Europa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)è una delle vicende di mercato piùessanti di una sessione finmolto fiacca non solo per l’e le altre big di Serie A. La rottura con la Juventus fa sì che si cerchi una soluzione entro la fine di questa sessione, altrimenti dalpotrà firmare con chiunque a parametro zero. C’è un’opzione fuori dall’Italia. IL RICHIESTO – Con Federicoin uscita, la Juventus cerca una soluzione da qui al 30 agosto. Non tantissimo: tre settimane e mezzo, che saranno molto fitte per evitare uno scenario. Quello che l’attaccante da gennaio possa firmare con chiunque a parametro zero, visto che è ormai ovvio che non rinnoverà il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. In questa situazione, l’non sarebbe da scartare per, mentre è più difficile pensare che si vada a intavolare una trattativa con la Juventus entro fine mese.