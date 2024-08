Chelsea sceglie Omorodion | Osimhen più lontano dai Blues

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 6 agosto 2024)acquistadall’Atletico Madrid.si allontana dai. PSG in pole per il nigeriano. Napoli attende sviluppi. Il calciomercato estivo entra nel vivo con un’importante mossa delche potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Victor. IlIlha ufficializzato l’acquisto di Samudall’Atletico Madrid per 35 milioni di sterline. L’attaccante classe 2004, nativo di Melilla, si unisce aiin un’operazione che potrebbe cambiare gli scenari del mercato. L’arrivo diallontana ilda Victor. Il nigeriano del Napoli sembra ora avere una sola pretendente di alto livello: il PSG. L’opzione dell’Arabia Saudita resta sullo sfondo, ma i francesi appaiono in pole position.