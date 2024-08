Borse niente rimbalzo in Europa | a metà mattinata quasi tutte in rosso Ancora Milano -07% la peggiore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Fallisce il tentativo diregistrato nelle prime battute di seduta dalleeuropee. A meta’ mattina viranoin negativo con il Ftse Mib che accusa il caloa -0,73%. Inanche Parigi (-0,62%), Madrid (-0,54%) e Francoforte (-0,3%). Resiste Londra sopra la parita’ (+0,1%). Restano invece in positivo i future sugli indici a Wall Street dopo i forti ribassi della vigilia con il mercato che si interroga su un possibile intervento d’urgenza della Fed sui tassi ad agosto per scongiurare una recessione dell’economia. A Piazza Affari, sul listino principale, in positivo solo una manciata di titoli, con il rally di Mps a +6,6%, Nexi (+2,7%), Iveco (+1,3%) Tim (+0,7%) e Saipem (+0,6%). Riprende a salire il prezzo dell’oro, che si attesta a 2413,5085 dollari l’oncia, da 2410,235 alla chiusura precedente.