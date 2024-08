Arezzo c’è Tito per la fascia Punta e terzino le priorità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) di Andrea LorentiniE’ Fabiouno degli obiettivi dell’per il ruolo disinistro. Classe ‘93, il difensore originario di Castellammare di Stabia, è in uscita dall’Avellino di cui è stato capitano nell’ultima stagione. Il calciatore, dopo aver trovato poco spazio nella fase finale dello scorso campionato, di fatto non rientra più nei piani tecnici del club irpino nonostante abbiamo il contratto in scadenza nel 2025. Da quanto filtra la trattativa è avviata, ma non è scontato l’esito in quanto gli amaranto stanno sondando anche altri profili.è elemento di esperienza e nelle ultime quattrostagioni è diventato un punto di riferimento della difesa dell’Avellino. Adesso il rapporto con la società non è più idilliaco e da qui la decisione di metterlo sul mercato. In C vanta una lunga militanza non solo con i "lupi" ma anche con le maglie di Vibonese e Ischia.