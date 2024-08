Adam Peaty rivela un incubo Olimpico | Cibo con sorpresa nel Villaggio degli atleti

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 agosto 2024)un: "con" nelImmaginate di trovarvi in unoeventi sportivi più attesi al mondo e dover affrontare una realtà inaspettata: cibi poco invitanti e, addirittura, pasti con vermi. Ebbene, è quello che sembra stia accadendo ai nostriimpegnati neldi Parigi 2024. Si sa, nutrirsi bene è vitale per chiunque, ma figuriamoci per chi sta preparandosi a dare il massimo in competizioni che richiedono energia e impegno fisico. È per questo che i riflettori si sono accesi sulle parole di, il nuotatore britannico campione, che non ha esitato a evidenziare delle gravi mancanze nella qualità dela Parigi 2024. La presenza di vermi e la scarsità di opzioni proteiche sono tra le criticità denunciate.