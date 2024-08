Accollamento notturno in stazione fermato l’aggressore del 24enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024) Bergamo. È statodel giovane nordafricano di 24 anni che nella notte tra sabato e domenica (4 agosto) ha rischiato la vita dopo essere stato accoltellato alla gola e al petto nei pressi delle pensiline dei pullman di via Bono, intorno all’una. Si tratta di P.G., un cittadino senegalese di 29 anni, già condannato in passato per rapina, ritenuto responsabile del gesto, maturato tra soggetti senza fissa dimora. Al momento nessuna traccia del, che subito dopo aver inferto i fendenti è fuggito di corsa nelle vie limitrofe. Gli agenti lo stanno comunque cercando, l’accusa è tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto con un paio di volanti, all’origine dell’aggressione ci sarebbero screzi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che in quell’area della città è sempre più diffuso.