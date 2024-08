Violente proteste nel Regno Unito | perché Albione brucia e nessuno ne parla

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago –, violentissimenelma(o quasi) in Italia ne. Se nelle scorse settimane i titoli dei quotidiani e le aperture dei telegiornali sono stati riempiti da – tutto sommato – trascurabili avvenimenti di cronaca (neanche nazionale ma) locale, in pochi si stanno occupando di quanto sta succedendo in queste ore oltre la Manica. E chi lo fa, ne dà una lettura decisamente fuorviante. La strage di Southport: tre bambine accoltellate a morte Partiamo dall’origine delle. O meglio, dalla goccia che ha fatto traboccare il vaso. Esattamente una settimana fa la cittadina di Southport – località balneare sita sul Mare d’Irlanda e poco distante da Liverpool – è stata sconvolta dall’inspiegabile assalto operato da un diciassettenne verso alcune bambine frequentanti un corso di danza e yoga.