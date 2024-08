Tragico frontale con un camion il giovane Fabio D’Amato muore così… Musica in lutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) TERRACINA –, undi 28 anni, originario di Gaeta ma residente a Roma, è rimasto vittima di unincidente mortale avvenuto ieri mattina sull’Appia, all’altezza di borgo Vodice. Mentre viaggiava in sella alla sua moto per raggiungere i genitori nel sud pontino, si è scontrato con un, perdendo la vita.era una figura ben nota nel panoramale romano, essendo il frontman della The Monkeys Tribute Band, una band ispirata agli Arctic Monkeys, fondata nel 2013. Il gruppo, grazie al suo talento, aveva ottenuto crescente successo, esibendosi non solo in Italia ma anche all’estero, in paesi come Belgio e Croazia. L’ultima esibizione della band si è tenuta lo scorso venerdì a San Cassiano di Basio, in provincia di Reggio Emilia. Un altro concerto era in programma per sabato, ma era stato rimandato.