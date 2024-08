Thomas Ceccon rivela perché dormiva nel parco sull’erba | Letti troppo scomodi e in camera fa caldo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi hanno scelto di offriredi cartone agli atleti come parte del loro impegno per la sostenibilità. Decisione che ha sollevato non poche polemiche. Gli atleti si sono lamentati non solo dellatà dei, ma anche delle stanzecalde a causa della mancanza di aria condizionata. Inoltre, hanno espresso insoddisfazione per la qualità e la quantità del cibo delle mense. Insomma, un autentico disastro. Leggi anche: Incubo villaggio olimpico, ma chi è quell’atleta italiano che dorme sul prato? L’immagine di, medaglia d’oro del nuoto, che dorme in unha fatto il giro dei social, suscitando polemiche sulle Olimpiadi “green” di Parigi.