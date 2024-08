Ragazza 18enne muore in strada l’amica di 17 anni in arresto cardiaco | tornavano da una festa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tristezza e sconcerto per la drammatica scoperta nella città italiana. Unadi 18è stata trovata morta in mezzo allae al suo fianco c’era una 17enne, amica della vittima, che era ine tuttora sarebbe in condizioni molto gravi in ospedale. I soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, così come la polizia, che deve cercare di capire cosa sia accaduto. Infatti, è giallo sulla sorte delladi 18, morta inmentre era assieme all’altra amica che ora sta lottando tra la vita e la morte. Nei pressi delle due giovanissime ragazze è stato rinvenuto un monopattino, presumibilmente utilizzato dalle due. Non ci sarebbero indicazioni su un incidentele, quindi sta emergendo un’altra ipotesi agghiacciante.