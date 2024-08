Pontecorvolite in strada | morto 24enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 8.54 Omicidio nella notte a Pontecorvo, nel Frusinate. Chiamati da un passante che segnalava una persona accoltellata in, i Carabinieri hanno trovato unormai in fin di vita, per due fendenti all'addome. Malgrado l'intervento dei soccorritori, il giovane èal pronto soccorso dell'ospedale S.Scolastica di Cassino. Già fermato il presunto aggressore, di nazionalità marocchina come la vittima. I due hanno litigato violentemente e poi dalle parole sono passati ai fatti.