Parigi 2024 atletica | Battocletti bronzo sub iudice nei 5000 m e record italiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una stratosferica Nadiaconclude a testa altissima la finale deim femminili alle Olimpiadi die viene premiata con la medaglia di. Dopo l’arrivo con un comunque splendido quarto posto, l’azzurra guadagna una posizione grazie alla squalifica della keniana Faith Kipyegon per un’ostruzione a gara in corso. Sfuma dunque l’uno-due Beatrice Chebet (oro in 14:28.56), argento alla campionessa olimpica di Tokyo Sifan Hassan. La campionessa europea invece firma il nuovoin 14:31.64. L’azzurra conduce per i primi 4000 euro con Grovdal, poi i primi allunghi in pista tra atlete keniane ed etiopi, dove c’è l’azione incriminata di Kipyegon che adesso attende l’esito del ricorso. L’oro per Chebet non è invece in discussione, perla possibilità di un nuovo storico piazzamento per l’italiana.