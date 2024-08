Olimpiadi | cinese Li Yuehong vince oro in pistola a fuoco rapido da 25m

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Chateauroux, 05 ago – (Xinhua) – Il tiratore veteranoLioggi ha conquistato a Parigi il suo primo oro alla sua terza Olimpiade con la vittoria nella competizione maschile dida 25 metri. Il 34enne ha realizzato 32 colpi in finale per assicurarsi il quinto oro nel tiro per la Cina, il miglior record per la potenza in un’Olimpiade oltreoceano. Cho Yeong-jae della Corea del Sud ha conquistato la medaglia d’argento con 25 colpi e il connazionale Wang Xinjie si e’ piazzato al terzo posto. Con un vantaggio di tre colpi prima dell’ultima serie, Li, che ha sparato per primo, aveva bisogno di soli tre colpi perre, ma ne ha fatti cinque perfetti per godersi il suo momento di festa, alzando il pugno in aria prima di scoppiare in lacrime abbracciando il suo allenatore. (Xin) Agenzia Xinhua