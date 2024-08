Nel finale House of the Dragon 2 ci dice tre cose importanti sul futuro di Westeros

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) SPOILER ALERT - L'articolo che segue contiene alcuni dettagli suldiof the2 e su Fuoco e sangue, il libro a cui si ispira - La seconda stagione diof theè finita in sordina (e l'ultimo episodio si può vedere stasera, come sempre su Sky e in streaming su NOW). Contrariamente al solito, per com'è andata, è un complimento. In effetti, la seconda, convincentissima, tornata del prequel de Il trono di spade ha deciso di abbassare i toni sul, viste le potentissime interazioni con i draghi delle settimane precedenti. L'ultima scena dell'episodio 7, con Rhaenyra (Emma D’Arcy) sulla montagna circondata di draghi poteva già essere un ottimo. Invece, l'ultimo episodio decide di concentrarsi sui rapporti della Regina Nera con Alicent e Daemon, interpretati rispettivamente da Olivia Cooke e Matt Smith.