Milano | tentato furto in un negozio due arresti

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 ago. (Adnkronos) - Due persone sono state arrestate ieri, domenica 4 agosto, in via Torino aperaggravato. Si tratta di un ragazzo di origine algerina di 19 anni, non in regola in Italia, e di un 21enne nato in Tunisia. I due si trovavano all'interno deldal quale hanno sottratto capi di abbigliamento per un totale di 109 euro, danneggiandone, nel frattempo, altri. Notati dalla sorveglianza, sono stati bloccati mentre venivano allertate le forze dell'ordine. I ragazzi sono stati fermati dalla polizia senza opporre resistenza.