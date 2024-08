Malgioglio debutta nella seguitissima soap | che ruolo avrà

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024) Personaggi tv. Fan in delirio,: che– Infaticabile e sempre attivo il noto paroliere. Dopo l’impegno con Amici di Maria, Cristianoadesso si sta godendo l’estate e, tra una serata e l’altra, trova anche il tempo per andare a trovare il suo giovane fidanzato a Istanbul. Recentemente il giudice di “Tale e quale show” ha annunciato anche di essere stato contattato da un noto produttore televisivo. ( dopo le foto) Leggi anche: Milly Carlucci chiude il cast di “Ballando”: “Ci sono due nomi forti” (VIDEO) Leggi anche: Raul Bova operato d’urgenza: cos’è successo: cheCristiano, a 79 anni, è un vulcano di idee e progetti. Come quello nuovo, che lo vede nel cast di unaamericana.