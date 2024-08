MacrOFF | al declino politico si accompagna la clamorosa disfatta olimpica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sarebbero dovuti essere i Giochi della beatificazione di un presidente tanto borioso quanto lontano dalla realtà del proprio Paese: Emmanuel Macron. Si sono rivelate le Follimpiadi peggiori della storia,te da critiche feroci, prese di posizione, anche a sfondo religioso, ed atleti profondamente insoddisfatti di arbitraggi vergognosi e di un'organizzazione davvero ai minimi termini. Le Olimpiadi di Parigi sono, almeno fino a questo momento, un autentico boomerang per Emmanuel Macron e il suo smodato desiderio di sbattere in faccia al mondo la (ipotetica) grandeur francese. Gli esempi di clamorosi flop e gaffe fantozziane sono davvero interminabili. Proviamo a fare un breve sunto. Impossibile non iniziare dalla cerimonia di apertura. La versione Drag Queen dell'Ultima Cena, l'opera immortale di Leonardo Da Vinci, ha letteralmente nauseato l'universo cattolico.