Giallo a Pavia 18enne trovata morta in strada con l’amica in arresto cardiaco

(Di lunedì 5 agosto 2024)inconin. Accanto a loro un monopattino abbandonato Unha scosso la città di. Intorno alle 2, nella periferia, in via Bonomi, una scena straziante si è presentata agli occhi dei soccorritori: una ragazza di 18 anni giaceva a terra, priva di vita. Accanto a lei, un’amica di 17 anni era in. Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare le due ragazze. Trasportate d’urgenza in ospedale, per la maggiorenne non c’è stato nulla da fare, mentre la 17enne, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stata stabilizzata, ma le sue condizioni restano critiche. Sul posto, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.