Flavio Briatore e Fedez scatenano una bufera al Billionaire | cosa hanno osato fare?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 5 agosto 2024)unaal? Hai sentito l'ultima? Pare che in Sardegna sia successo qualdi davvero pazzesco, una di quelle serate che restano nella storia della musica e dello spettacolo. Una location da sogno, una folla di fan in delirio, e come se non bastasse, un'improvvisata che ha fatto il giro del web. Resta qui per scoprire il ritorno di un rapper italiano piuttosto noto Si sa, il rap è quel genere che quando ti prende non ti lascia più. E il rientro di Federico, dopo una pausa che è sembrata un'eternità ai suoi seguaci, è stato di quelli con il botto! La sua performance è stata un vero e proprio trionfo, un segnale forte del suo ritorno sulle scene dei concerti dal vivo.