Espansione del team e nuove opportunità di carriera nella startup fintech Sibill

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nell'attuale panorama economico italiano, caratterizzato da una crescente digitalizzazione, emerge una realtà innovativa che sta ridefinendo il modo in cui le piccole e medie imprese (PMI) gestiscono i loro processi contabili e finanziari.milanese specializzata in soluzioni Software as a Service (SaaS), si sta affermando come un player di rilievo nel settore, offrendo strumenti all'avanguardia per semplificare e ottimizzare la gestione aziendale. Una crescita esponenziale e un futuro promettente Fondata nel 2021 da Mattia Montepara (foto) Lorenzo Liguori e Dario Prencipe,ha registrato una crescita impressionante. Laha già raccolto 6,2 milioni di euro di finanziamenti, attirando l'attenzione di importanti investitori internazionali.