Emanuele Camilli | Contento per aver centrato la finale! Domani si ricomincia da zero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un risultato incredibile. Dopo un’eliminatoria da protagonista, chiusa all’ottavo posto,può sorridere perstaccato il pass per laindividuale di salto ostacoli, ultimo evento del programma equestre alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terràdalle ore 10.00. Al sito federale della FISE, il cavaliere romano, che monta Odense Odeveld, ha detto: “Sono molto soddisfatto per come ha risposto oggi il mio cavallo. Ho avuto sensazioni bellissime. È un impegno che stiamo preparando da mesi con tutto il mio staff e il tecnico federale. Ringrazio per le tantissime manifestazioni d’affetto, voglio rimanere con, perchésidae sarà un’altra gara”.