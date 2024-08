Chi ti ama veramente vuole proteggerti non controllarti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Come dev’essere un uomo per piacerci? Bello, onesto, intelligente, coraggioso, generoso, divertente. E protettivo. Anche se siamo Wonder Woman, non c’è nulla di male nel desiderare di avere accanto una persona che sappia proteggerci. E non è un desiderio solo femminile: anche i maschi sognano una donna che sia protettiva e rassicurante. È nel DNA della nostra specie, fin dall’homo sapiens che si affacciò sulla Terra almeno trecentomila anni fa. Proteggere la propria caverna, le scorte alimentari e soprattutto la compagna che garantiva l’esistenza della prole – ovvero la prosecuzione della specie – era in cima alla “to do list” degli uomini della preistoria. E, da sempre, la donna ha protetto quella prole e sé stessa, spesso anche dalle violenze di quegli uomini che “dimenticavano” la missione di tutela del loro nucleo.