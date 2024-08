Charlene di Monaco fa infuriare Alberto il folle gesto che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il principe difurioso con la moglie, la principessa. Questa volta l’ha combinata davvero grossa. Il matrimonio perfetto non esiste e i dissapori ci sono anche tra le coppie reali. Anzi, forse soprattutto tra i reali i motivi di discussione non mancano. A quanto pare la belladiavrebbe mandato su tutte le furie il marito, il principe. Vediamo cosa è successo. Il principefurioso con la moglie-(foto IG@fondationprincesse)- Cityrumors.itdiha il volto angelico e, con la sua tranquillità e riservatezza, non sembrerebbe mai quel tipo di donna che può commettere uninappropriato o tale da mandare su tutte le furie il proprio marito. E, invece, a quanto pare, la bella principessa l’avrebbe combinata davvero grossa. E non sarebbe la prima volta.