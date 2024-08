Casale | Avversari difficili da marcare? Uno dell’Inter mi ha colpito!

Leggi tutta la notizia su inter-news

, difensore della Lazio, intervistato durante il ritiro a Formello in onda durante "TVPlay" su Twitch, ha citato Thuram tra gliche più lo hanno messo in difficoltà in carriera.– Nicolòcita l'attaccantefra glipiùdache fin qui ha incontrato in carriera. Queste le sue dichiarazioni su TVPlay: «Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All'andata Marcus Thuram mi hamolto poi c'è Rafael Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere. Dico questi due».