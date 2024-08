Black Adam | la spiegazione del finale e delle scene post-credits

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024): ladelDiretto da Jaume Collet-Serra da unaggiatura diSztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, il film(qui la recensione) segue il personaggio titolare – risvegliatosi dopo 5.000 anni – nel suo viaggio per sconfiggere il cattivo Sabbac. Dopo un lungo periodo di sviluppo, Dwayne Johnson indossa finalmente il costume dell’antieroe per fare il suo debutto nel DCEU. In questo articolo, approfondiamo dunque alcuneprincipali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alladelsue. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.