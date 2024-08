Basket | GeVi Napoli ecco Charles Manning Jr

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un nuovo colpo di mercato in questa estate di pallacanestro che sarà utilizzata, ancora, per rafforzare il roster in vista della prossima annata di LegaA. La, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, si è assicurata la firma biennale diJr., guardia che arriva in Campania nel tentativo di rafforzare la squadra per centrare i prossimi playoff.il nuovo colpo: “Felice di questa opportunità” (Crediti foto:Facebook)“La S.S.comunica di aver sottoscritto un accordo biennale, rilevando i diritti sportivi dal club EWEs Oldenburg, con l’atleta USAJr. La guardia di 198 cm, è nata nel 1998 a Riverhead (NY). Inizia la sua carriera nel proprio paese con i Florida South Western State.