Viale Vittorio Emanuele tre mattine di senso unico alternato

(Di domenica 4 agosto 2024) Si prevedono tredi traffico più difficoltoso del solito sul, in vista delprogrammato per ledi lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 agosto, nella fascia oraria che va dalle 06:30 a mezzogiorno. Il motivo della decisione risiede nell’ordinanza di regolamentazione della circolazione emessa dal Comune di Bergamo per svolgere le operazioni di scarico ecarico di materiali edili, con l’utilizzo di autocarri, in un immobile al civico 67, poco prima dello svincolo di via Pelabrocco, sull’ultima curva prima del semaforo di porta Sant’Agostino. Ilsarà quindi più stretto solo durante le operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature. Ci sarà unvicino alla zona dei lavori, gestito da operatori sul posto.