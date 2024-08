The Fall Guy | il film con Ryan Gosling e Emily Blunt merita una grande rivincita in blu-ray

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024) Se gli incassi al botteghino sono stati al di sotto delle attese e dei meriti del, adesso con l'uscita dell'ottimo blu-ray targato Plaion lo spettacolare TheGuy può prendersi la giustain homevideo. Al botteghino, inutile negarlo, è rimasto decisamente sotto le attese. Ed è un vero peccato perché TheGuy è un vero cult cheva ben altro riscontro. Ritmo, ironia e spettacolarità non mancano di certo neldi David Leitch, dove uno scatenatoè uno stuntman professionista e controfigura di una famosa star, mentre la sua fidanzata, interpretata da, lavora come operatore nelle riprese. Ma quando lui resta ferito in un incidente sul set, decide di lasciarsi cinema e fidanzata alle spalle. La simpatia dei due protagonisti, reduci da Oppenheimer e Barbie, le incredibili scene