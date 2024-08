Telese via Aurora presa di mira dai ladri | due furti allo stesso civico nella notte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDoppio furto questaTerme, semprestessa strada, via, e sempre. Nel primo caso, è stata forzata una porta finestra posta sul balcone al primo piano. Ignoti l’hanno forzata mettendo a soqquadro la casa fino a trovare una borsa che conteneva monili d’oro e alcuni orologi. Colpo da circa 4000 euro.seconda circostanza, ihanno avuto accesso sempre tramite una porta finestra di un appartamento al primo piano. In questo caso il bottino parla di vari monili d’oro, due fedi nuziali orologi e 300 euro in contanti. Indagini da parte dei Carabinieri di Cerreto Sannita. L'articolo, viadidai: dueproviene da Anteprima24.it.