Sabelt e Italdesign lanciano il sedile per auto hi-tech

(Di domenica 4 agosto 2024), azienda attiva nella progettazione e costruzione di sedili e cinture di sicurezza per l’motive, e, azienda impegnata nel design e nei servizi di preserie di veicoli, annunciano una partnership per lo sviluppo di un innovativo. Si tratterà di un sistema “pensato per ledel futuro”, annunciano le società in una nota, caratterizzato da “leggerezza e innovazione, con un importante focus sulla sostenibilità dei materiali e dei processi produttivi” per un progetto “interamente sviluppato sul territorio”. La collaborazione si estenderà fino ad aprile 2027, coinvolgendo team interfunzionali di entrambe le realtà. La sigla dell’accordo arriva a pochi giorni dalla firma dell’atto costitutivo dell’Associazione Vehicle Valley, creata con lo scopo di fare sinergia produttiva e commerciale tra le tante e importanti realtàmotive del territorio piemontese.