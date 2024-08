Parigi 2024 Paolini | Una gioia immensa surreale Settimana indimenticabile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “È una. L’ho ringraziata (Sara Errani, ndr) per aver avuto l’idea di aver giocato il doppio con me, l’obiettivo era quello di qualificarci all’Olimpiade, ora siamo qui con l’oro. È pazzesco, è un sogno. Abbiamo sentito il supporto da tutta Italia, è stata una”. Lo ha dichiarato la tennista Jasmineintervenuta a Casa Italia dopo la vittoria dell’oro nel doppio femminile ai Giochi Olimpici diin coppia con Sara Errani. Festa grande per le due tenniste, che la medaglia al collo ce l’avevano già: restava da stabilire il metallo e oggi è arrivato quello più ambito. Nell’ultima finale del programma olimpico del tennis,ed Errani hanno superato al “Philippe Chatrier” le giovanissime russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider al super tie-break 2-6 6-1 10-7, in poco meno di un’ora e mezza.