Nubifragio sottopassi allagati Tre auto intrappolate a Savignano A Cesena bloccata la Secante

(Di domenica 4 agosto 2024) Quasi un’ora, ieri attorno alle 13, di grandissima paura per il forteche ha provocato danni ingenti asul Rubicone, allagando diversi scantinati e idi via Nazario Sauro e via Raffaello Sanzio, a Fiumicino nel sottopasso dell’strada A14 e nella zona Iper. Allagamenti anche a(in particolare nel tunnel della, con chiusura temporanea della circolazione),tico, San Mauro Pascoli, Gatteo e Gambettola con ichiusi per almeno mezz’ora. La situazione più drammatica acon trenel sottopasso di via Nazario Sauro e recuperate dai vigili del fuoco. Unmobilista ha tentato di passare quando il livello dell’acqua aveva già raggiunto un metro di altezza: l’si è fermata e il conducente ha chiesto aiuto urlando a squarciagola. E’ stato soccorso dai pompieri.