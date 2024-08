LIVE Italia-Spagna 8-11 Olimpiadi Parigi pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | le iberiche non fanno sconti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) 5:30 Espulsione tra le fila spagnole. TIMEOUT. 8-11 Gol. Implacabili le, con Forca che trasforma in oro una splendida azione. 6:00 Ed arriva l'espulsione di Cocchiere. Dobbiamo difenderci. 6:30 Incredibile. Falliamo la doppia superiorità numerica con Bettini che si fa ipnotizzare dalle avversarie. 8-10 Gol. Ancora Ortiz con un gol spettacolare.che ora giocano col doppio centro per forzare nuove espulsioni al Setterosa. 8-9 GOOOOOLBETTINI! Non falliamo la superiorità numerica. Siamo ancora vivi! 7:35 Guadagniamo subito un espulsione. Bisogna fare gol! 8:00 Dafne Bettini porta a casa l'ultimo scatto. INIZIO QUARTO PERIODO FINE TERZO PERIODO 0:14 Tiro dalla lunga distanza di Galardi che fa il solletico all'estremo difensore iberico.