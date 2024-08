Lega pronta a rompere l’asse col PD in Provincia? Arriva il no dei sindaci

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Bergamo.col PD in? A vincere è la base amministrativa e la risposta è no. Almeno così sembra. Il vertice che si è tenuto nella serata di venerdì a Gazzaniga e ha chiamato a raccolta ie il coordinamentole del Carroccio, aveva lo scopo di tracciare la linea politica in vista del rinnovo del consiglio di via Tasso, appuntamento fissato per la fine del mese di settembre. Voci di corridoio racconterebbero di una riunione animata dove, a contrapporsi, sarebbero state le due anime del partito: da una parte quella di chi ha sempre sostenuto il no perentorio ad una larga intesa e dall’altra quella di chi, al contrario, sposa una posizione più morbida, quella cioè del dialogo con i Dem. Un tira e molla che alla fine avrebbe visto dominare la volontà degli amministratori locali, chiamati a raccolta proprio nel summit della Val Seriana.