Il vecchio pallone diventa una palestra per pallavolo e calcetto

(Di domenica 4 agosto 2024) Da campo dove si giocava a tennis a modernapolivalente: la tensostruttura comunale di via Don Minzoni, meglio conosciuta come “”, cambierà la sua vocazione, perre uno spazio accogliente per più discipline sportive. I bressesi che passano in questa arteria del quartiere San Carlo hanno potuto notare che iltelone bianco della caratteristica copertura è stato smontato; a breve, ne sarà collocato uno nuovo in grado di garantire l’efficienza termica. Cambierà la superficie di gioco, che avrà una colorazione blu royal, adatta proprio per ospitare diverse discipline sportive; la pavimentazione sarà appoggiata sul fondo in cemento. Due saranno i disegni dei campi da gioco previsti: il, più ampio, e il volley, più ridotto. Sarà migliorata anche la luminosità dell’impianto, con la posa delle lampade a led.