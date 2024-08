Il mercato biancazzurro | per Marco Rosafio invece la situazione è in stand-by L’attaccante esterno ha diverse richieste l’ultima è arrivata dal Giugliano Thiam alla Juve Stabia può seguirlo Maistro se arriva Mignanelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Demba(nella foto) è già a Castellammare di, dove non vede l’ora di indossare nuovamente la maglia della. Stavolta in cadetteria, una categoria che con tutta probabilità ritroverà col club gialloblù pure Fabioche ieri però era ancora a disposizione di mister Dossena. Nei prossimi giorni comunque si attende la fumata bianca sulla maxi-operazione che porterà i due giocatori alle Vespe e il terzino sinistro Danielea Ferrara. A questo punto – conormai destinati– l’unica altra cessione di peso che rimane da concretizzare è quella di Andrea La Mantia. Anche se l’arrivo dipresuppone pure quella di Alessandro Tripaldelli. Si può considerare praticamente certala partenza di Enrico Alfonso che difenderà i pali della Virtus Verona in serie C.