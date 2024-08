Festa per ‘Gigina’ Giunchedi Ha compiuto i 108 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Grandeoggi a Riolo Terme per Luigia, per tutti, che venerdì ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 108in buona salute.è nata il 2 agosto 1916 a Riolo Terme e nel paese ha sempre abitato, nella parrocchia di Gallisterna. Seconda di cinque fratelli, ha perso la madre molto giovane e, oltre a essersi occupata della famiglia, ha sempre lavorato nei campi e ha allevato gli animali della fattoria. Sposata con Giulio Landi, dal quale ha avuto quattro figli, è rimasta vedova nel 2010., pur avendo dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, non ha trascurato le proprie passioni quali la cucina e il canto. Oggi con tanto amore e felicità le augurano un buon compleanno le tre figlie Lucia,Giovanna e Lina, la nuora Gabriella, i generi, i nipoti e i pronipoti.