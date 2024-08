Ecco Mare Nostrum la collana targata Eum

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Si chiama "", a rievocare il nome dato dagli antichi Romani al Mediterraneo e non poteva essere scelto un titolo diverso per la neonataeditoriale, frutto di una sinergia tra le case editrici delle Università di Macerata (Eum) e Milano (University Press). L’iniziativa – ha ricordato la presidente della Eum, Simona Antolini – sarà un veicolo "per la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica sul contesto mediterraneo in età romana", affrontando temi specifici di natura storico-politica, economica, sociale e religiosa, sulla base di fonti documentarie di vario tipo, letterarie, epigrafiche e archeologiche. Laè destinata a storici dell’antichità, epigrafisti, archeologi, linguisti, numismatici, papirologi e vuole a diventare un punto di riferimento nel panorama scientifico internazionale degli studi sul bacino mediterraneo.