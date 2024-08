Corsa di marmo 2024 foto e classifica della gara podistica di Carrara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Oltre 200 podisti hanno preso parte alla settima edizionedi, evento che si è snodato dai Ponti di Vari fino al suggestivo arrivo all'internocava di Fantiscritti.di, leQuesta, di fondamentale importanza per il campionato toscano diin montagna Csi, ha visto la luce anche quest'anno grazie agli sforzi dell'Asd Strafossone. Nonostante le numerose sfide organizzative legate alla sceltadata, l'associazione è riuscita a regalare ai partecipanti uno scenario unico: le maestose cave didi. Qui LAGiorgio Malacarni, cuore pulsante dell'organizzazione, ha espresso grande soddisfazione per l'alta adesione e il notevole livello tecnico degli atleti. Le sue parole sottolineano l'impegno e la passione necessari per la riuscita di un evento tanto ambizioso.