Blake Lively e il trend floreale super Y2K continua per It Ends With Us

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)è attualmente impegnata nel tour promozionale del suo nuovo film, “ItUs“, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Colleen Hoover. Seguendo l’attuale tendenza di Hollywood per il “method dressing” (vedi Margot Robbie per “Barbie”, Zendaya per “Dune” e “Challengers”, e Anya Taylor-Joy per “Mad Max Saga”),ha adottato un tema molto specifico per tutti i suoi look.torna nei panni Y2K con il(come sempre icona di stile) Questo tema è quello– una scelta perfetta dato che il suo personaggio nel film è Lily Bloom, proprietaria di un negozio di fiori. In precedenza l’avevamo vista sfoggiare un vestito in pizzo di pellecolor nude, un tutù decorato con fiori, un mini abito nero trasparente ornato di elaborate paillettes floreali e jeans Valentino con ritagli a forma di fiore.