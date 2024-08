Bimbo scomparso e ritrovato a Locorotondo spunta l’ipotesi del sequestro lampo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)(Bari), 4 agosto 2024 – Come può un bambino così piccolo percorrere così tanta strada in così poco tempo? Come possono le sue gambette non ancora allenate dalla vita andare avanti per quasi 5 km, allontanandosi da casa come se avesse una meta prestabilita? Com’è possibile che abbia camminato tanto sotto un sole cocente e passando inosservato ad automobilisti e pedoni? Domande per cui non c’era spazio al momento del ritrovamento del piccolo.