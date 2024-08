Basket presentati i calendari di A2 e B La Libertas Livorno parte a Cento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024) ROMA – La Lega Nazionale Professionisti ha pubblicato ididi serie A2 e serie B. In A2 c’è la neopromossa, che inizierà in trasferta, il 29 settembre, sul parquet di. Esordio in casa la settimana successiva, il 2 ottobre con la Reale Mutua Torino. Il primo mese di gare si conclude con la trasferta a Vigevano del 6 ottobre e con una delle gare più distanti da casa: il match a Nardò del 13 ottobre. Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) il 2 e il 16 ottobre, il 6 e il 13 novembre, il 15 e il 29 gennaio e il 19 e il 26 febbraio. Una sola la sosta, domenica 16 marzo, per la Final Four di Coppa Lnp. La stagione si aprirà con la Final Four di Supercoppa Lnp che quest’anno si disputa al Modigliani Forum di, da sabato 21 a domenica 22 settembre. Le semifinale in programma sabato 21 settembre.