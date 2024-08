Basket A1 femminile E-Work obiettivo salvezza Tante scommesse

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "Abbiamo costruito una squadra con una identità ben precisa e sono molto contento del mercato". A pochi giorni dall’inizio della stagione, Paolo Seletti non nasconde l’entusiasmo e la voglia di lavorare con la nuova E-Faenza, che ha un roster giovane, ma con un grande potenziale. Chissà che non possa essere la rivelazione di un campionato anomalo che avrà soltanto undici squadre e un maggiore equilibrio rispetto alle scorse stagioni. "La mia percezione sulla squadra che abbiamo costruito è buona – spiega l’allenatore - nonosavessimo un budget minore rispetto a quello precedente. Abbiamo scommesso su giocatrici non ancora affermate, non c’è quella che ci salverà come avevamo lo scorso anno (Tagliamento; ndr), ma punteremo su una serie di atlete da provare, da sviluppare e da testare in A1 e c’è grande curiosità nel vederle all’opera.