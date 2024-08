Traffico Roma del 03-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con e rallentamenti tra Anagni Fiuggi Ceprano verso Napoli ad Ilaria gli spostamenti oggi stop ai mezzi pesanti fino alle 22 sull’intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente casi autorizzati dalla legge domani domenica i mezzi pesanti dalle 7 alle 22 per il trasporto pubblico riattivata la circolazione dei treni sulla metro C tra pantano e giardinetti nelle due direzioni per lavori oggi è sospeso il servizio della metro B di uno tra Castro Pretorio Laurentina per l’intera giornata a te un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio Rebibbia e Ionio per lavori di rinnovo fino al 9 di settembre chiusa la stazione Ottaviano la stazione Spagna invece resterà chiusa fino al 3 di ottobre maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito ma punto ...