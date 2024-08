Roma un jolly per De Rossi | forze fresche sulle corsie giallorosse

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di sabato 3 agosto 2024) Laprotagonista assoluta del mercato estivo. Il club giallorosso prepara almeno altri tre acquisti: può sorridere De. Un esterno sinistro di gamba (Samuel Dahl), un’ala mancina in grado di inventare in qualsiasi momento la giocata vincente (Matias Soulé) ed una punta possente capace di fare reparto da sola (Artem Dovbyk). In più, un centrocampista polivalente che può ricoprire diversi ruoli (Enzo LeFéè). La, dopo aver investito oltre 100 milioni per potenziare la rosa di Daniele De, non intende fermarsi. Anzi, sono già in cantiere almeno altri due acquisti. Daniele Devuole unacompetitiva ad alti livelli (LaPresse) – Serieanews.comLa lista della spesa comprende l’ingaggio di un adeguato sostituto di Diego Llorente, passato al Real Betis.