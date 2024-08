Patricia Arquette l' intervista | Le decisioni finanziarie? Stanno limitando la nostra narrazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024) La seconda stagione di Scissione e l'esperimento radicale di Boyhood, accettare la propria vulnerabilità e la libertà di esplorare "donne cattive":si racconta dal Filming Italy Sardegna Festival. Se c'è un'attrice che negli ultimi cinque anni ha goduto della libertà narrativa data dalle serie tv è sicuramente. Da Escape at Donnemore in cui recita al fianco di Benicio del Toro e Paul Dano passando per The Act in cui presta il volto a Dee Dee Blanchard fino a Scissione, la serie Apple TV+ in cui è la direttrice della filiale della Lumon Industries in cui lavora il protagonista interpretato da Adam Scott, la carriera dell'attrice si è arricchita di personaggi ai limiti, spesso controversi, ricchi di ombre. "La televisione, con tutte le diverse piattaforme e reti